У Криму російських військових вже хоронять сотнями, – Генштаб

У тимчасово окупованій автономній республіці Крим, попри офіційні замовчування масштабів втрат серед російської армії, проходять прощальні церемонії із загиблими солдатами.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 24 березня.

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У тимчасово окупованій автономній республіці Крим, у розташуванні 126-ї окремої бригади берегової оборони, відбулась прощальна церемонія одночасно із близько 100 загиблими особами зі складу частини,

– йдеться у повідомленні.

Також подібні заходи нещодавно відбулись і в матроському клубі міста Севастополя, де прощались із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями Чорноморського флоту.

Втрати Росії за місяць війни

За даними ЗСУ, за місяць Росія втратила у війні проти України близько 15 800 солдатів.

Зазначимо, що надвечір 21 березня прокремлівське російське видання "Комсомольская правда" опублікувало матеріал, де послалось на підрахунки власних втрат Міноборони Росії – убитими і пораненими у кількості 26 014 військових.

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