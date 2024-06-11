Уразивши цю ціль росіян – горить усе поряд: військове зведення від Світана

Наші захисники уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 та два С-300 у Криму. Противник просто не має систем, здатних боротися з балістичними ракетами ATACMS.

Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що наші спецслужби спершу знищили "очі" окупантів на півострові.

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Удар по С-300 і С-400 у Криму

Світан зазначив, що комплекс С-400 – це добре пофарбований С-300, тож це приблизно один і той самий ЗРК. Свого часу він призначався для виконання бойових завдань переважно по аероцілях.

За його словами, наші спецслужби спершу знищили "очі" окупантів – радіолокатори дальнього контролю, які "бачать" висхідну траєкторію. Здійснивши відповідний розрахунок, С-300 чи С-400 іноді, можливо, змогли б перехопити й балістику.

Тому ми й просили ракети ATACMS, наголосив Світан. Річ у тім, що наразі проти них у росіян немає систем, які могли хоча б із 50-відсотковою гарантією збивати ці ракети. Загарбники просто не встигають відпрацювати по балістиці, тобто по ракетах ATACMS різного рівня.

Чому для балістичних ракет комплекс ППО доволі жирна ціль: підпали одну пускову установку – вигорить усе, що стоїть поряд,

– пояснив полковник запасу.

Він додав, що оптимальним варіантом того, як можна накривати розташування С-300 та С-400, є касетні боєприпаси. Вони пошкоджують ці комплекси або відбувається детонація боєзаряду, унаслідок чого вигорає ракетне паливо, залишаючи відповідні сліди.

ЗСУ збили черговий Су-25

Льотчик-інструктор зауважив, що строк експлуатації Су-25 вже добігає кінця, оскільки їх випускали ще за часів Радянського Союзу. Росіяни їх не шкодують, розуміючи, що це витратний матеріал, звісно, разом із льотчиками. Окупанти взагалі не зупиняться, допоки повністю не використають усі Су-25.

За його словами, росіяни застосовують ці літаки в один бік, розуміючи, що "сушка" буде збита, проте все ж виконає певне бойове завдання.

Він зауважив, що у нас зараз з'явилося достатньо відповідного озброєння. Зокрема, зайшли у великій кількості ПЗРК Stinger, серед яких є й модернізовані, тобто зі збільшеною дальністю.

Тому російські льотчики не розуміють, хто їх збиває,

– сказав Світан.

Адже, додав він, росіяни по дальності ніби не заходять у зону ураження, але наші воїни знищують їхні літаки. А для виконання відповідних завдань може бути декілька варіантів.

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