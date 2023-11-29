Замість пропаганди – Зеленський: у Криму зламали ефір IPTV

У тимчасово окупованому Криму зламали ефір IPTV. Замість звичної пропаганди мешканці півострова побачили звернення свого президента Володимира Зеленського.

Про таке відновлення справедливості повідомили у мережі увечері 29 листопада, інформує 24 Канал. Російські окупанти – в істериці.

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Ворог вже чудово розуміє, що у нього немає жодного майбутнього на тимчасово окупованому півострові. Українські захисники звільнять тимчасово окупований півострів. Крим – був, є та буде Україною.

У Криму зламали ефір IPTV: дивіться відео з мережі

Окупанти істерикують через звернення Зеленського: дивіться відео з мережі 18+ (Обережно, нецензурна лекція)

Росія вклала колосальні гроші у фейк про "Третій Майдан"

Російські пропагандисти регулярно брешуть. Зокрема, вони активно розганяють фейк про начебто "Третій Майдан". Раніше Володимир Зеленський попередив, що Росія готує таку дезінформаційну кампанію. У ГУР МО розповіли, в яку суму обійшлася Росії ця брехня. "Майдан-3" для країни-терористки став найдорожчим фейком з 2014 року. Загалом на нього довелося витратити 1,5 мільярда доларів. Лише для ведення у телеграмі пішло 250 мільйонів доларів.