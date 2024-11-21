У Криму вибухи: Україна могла запустити по Севастополю ракети "Нептун"

Кримські місцеві ЗМІ повідомляють, що над Чорним морем російська ППО намагається відбивати атаку українських ракет "Нептун". Втім, місцеві жителі вже повідомляють про вибухи у Севастополі.

За інформацією російських ЗМІ, одну ракету "Нептун" вже нібито збили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Андрія Цаплієнка.

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Україна атакує окупований Крим

Кримські ЗМІ повідомляють, що Україна, ймовірно, атакує Севастополь протикорабельними ракетами "Нептун". За інформацією місцевих ЗМІ "на значній відстані від берега" російські системи ППО вже збили одну ракету.

Є повідомлення про вибухи у місті, зазначає журналіст.



Повідомлення у місцевих телеграм-каналах / Фото з соцмереж

Експерти припускають, що в України могла з'явитися нова модифікація "Нептуна", яка використовує ті ж самі пускові установки, що й протикорабельний варіант, але дальність польоту до цілі зросла з 280 кілометрів до 400 кілометрів. При цьому масу бойової частини також було збільшено – до 300 кілограмів.

Нагадуємо, за інформацією Bloomberg, ЗСУ вдарили британськими ракетами Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії за день після того, як з'явилася інформація про перше застосування українцями по країні-агресорці ракет ATACMS.