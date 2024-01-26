"Локалізація загроз": росіяни у Криму ввели "особливий режим" пропуску на КПП

Так званий "глава Криму" окупант Сєргєй Аксьонов підписав указ про запровадження "особливого режиму" на пропускних пунктах на межі з Херсонською областю. Таке рішення він пояснив "локалізацією загроз".

Відповідний указ опублікували на сайті Аксьонова, а також про це пишуть росЗМІ. Цікаво, особливий режим пропуску поширюється й на колони військової техніки, передає 24 Канал.

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Страх росіян у Криму тільки зростає

Аксьонов 25 січня підписав указ про введення "особливого режиму" в'їзду та виїзду між окупованим Кримом та Херсонською областю. Він пояснив, що таке рішення пов'язане з "локалізацією загроз безпеці населення, військових та інших об'єктів".

Згідно з указом, перетинати межу між Кримом та Херсонщиною можна лише у 3 встановлених автомобільних та 2 залізничних пунктах пропуску. Так, військові колони повинні рухатися спеціально відведеними дорогами у взаємодії з ФСБ Росії. Указом також передбачено, що люди на блокпостах повинні пред'являти документи, що посвідчують особу, а військовослужбовці та правоохоронці – бойові накази або службові посвідчення.

Відомо, що працюватимуть автомобільні КПП "Армянськ", "Перекоп" та "Джанкой", а також два залізничні – "Армянськ" та "Джанкой". Перетин адміністративного кордону між Кримом та Херсонською областю, як заявив Аксьонов, поза пунктами пропуску забороняється.

Окрім того, так зване "міністерство внутрішніх справ Криму" рекомендувало алгоритм дій, якщо перетнути межу між Кримом та Херсонською областю намагатимуться особи без документів. Зокрема окупанти пропонують встановлювати особу "відповідно до процедури, передбаченої федеральним законодавством", а також розглядати заяви щодо надання тимчасового притулку з одночасним проведенням процедури встановлення особи.

Ба більше, про таких осіб треба інформувати ФСБ, а також повідомляти про рішення, які були ухвалені щодо них.

Окупанти бояться українців

Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував таке рішення росіян. Він заявив, що ворог ділить окуповані території на певні "сорти", додавши, що такий термін почали вживати й самі російські пропагандисти.

Юсов додав, що такі дії росіян демонструють страх перед українцями.

Так, росіяни бояться українців з окупованих територій і намагаються створити додаткові фільтраційні перешкоди для того, щоб не допустити їхнього виїзду, в тому числі – на територію Росії й далі, не допустити їхнього пересування в інших регіонах. Ну і власне продовжувати оцей режим концтабору, діливши на окремі зони українські окуповані території,

– наголосив Юсов.

Він також додав, що таке рішення може бути пов'язане з виборами президента Росії. Юсов зауважив, що це "свято авторитаризму" для того, щоб посилювати тиск на населення, й такі заходи будуть продовжуватися.

"Окупанти ставляться до українців, українських земель як до абсолютно ворожих чинників і це видно зараз неозброєним оком", – підсумував представник ГУР МО.

У Криму постійно щось вибухає