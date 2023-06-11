Партизани працюють: у Криму вибух на залізничній станції, а в Якимівці знищений міст

Гауляйтер окупаційної адміністрації тимчасово окупованого Криму Сєргєй Аксьонов заявив про підрив залізничних колій в Кіровському районі півострова. Через цю частину залізниці ворог переганяв техніку на материкову частину України.

Сєргєй Аксьонов заявив про призупинку руху поїздів після підриву колій. За його словами, на відновлення знадобиться 3–4 години.

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Партизани натякнули на свою причетність

Гауляйтер Аксьонов не уточнив, що стало причиною пошкодження залізниці, але переконує, що на місці працюють усі відповідні служби.

У Кіровському районі Криму через пошкодження залізничного полотна призупинено рух поїздів. Орієнтовний час усунення проблем – від 3 до 4 годин. На місці працюють усі профільні служби,

– заявив посіпака окупантів.

Водночас партизани руху "Атеш" уранці 11 червня опублікували світлини із залізничної станції "Гвардійське" в Кіровському районі тимчасово окупованого півострова, де видно скупчення російської техніки, частину якої нещодавно перекинули до Запорізької області. Партизани підкреслили, що відстежують переміщення ворожої зброї і техніки.

Ми маємо безліч очей у Криму та чітко відстежуємо дії російських окупаційних військ. Наші агенти є як серед рядових у військових частинах, так і серед офіцерів у штабах. Від нас не сховатись,

– наголошують партизани.



Російська техніка біля станції "Гвардійське" в Криму / Фото "Атеш"

По обіді у своїх соцмережах партизани натякнули на свою причетність до вибуху, але жодних коментарів щодо цього поки не опублікували.



В "Атеш" натякають на причетність до вибуху на залізничній станції / Скриншот

У Якимівці теж "гаряче"

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан повідомив, що у тимчасово окупованій Якимівці Запорізької області мелітопольські партизани підірвали залізничний міст, який є важливим для ворожої логістики з тимчасово окупованого Криму.



Залізничний міст у Якимівці після вибуху / Фото Анатолія Штефана

Такі дії важливі для того, аби ускладнити логістику для окупантів, що унеможливить їм перебування на українській землі.