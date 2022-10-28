"Шальная пуля" чи демобілізація: у Криму на стрільбищі загинула російська пропагандистка

Свєтлана Бабаєва працювала "журналісткою" в тимчасово окупованому Криму. Вона померла через нещасний випадок на полігоні.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. Зазначили, що Бабаєва була керівницею філії "Россия сегодня" в Сімферополі.

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Пропагандистка перебувала на навчально-тренувальному полігоні, де займалася воєнно-спортивною стрільбою. Вона загинула там через нещасний випадок. Деталей російські ЗМІ не повідомляють.

Реакція іншого пропагандиста

Дмітрій Кісєльов, який є гендиректором "Россия сегодня", назвав Бабаєву "професіоналкою". Він зазначив, що вона нібито мала яскраву журналістську біографію.

Тепла людина, що гостро вболівала за Росію. Рвалася "за стрічку", бажаючи підтримати наших героїв. Шалена куля…, – сказав Кісєльов.

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