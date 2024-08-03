В окупованому Криму залишилося 5 військових аеродромів, 2 з яких – без літаків, – Плетенчук

Через роботу ЗСУ в авіації Росії виникають серйозні проблеми. Зокрема, у ВМС України розповіли, що наразі в тимчасово окупованому росіянами Криму залишилося 5 військових аеродромів.

На двох із них уже не фіксують літаків. Про це розповів в ефірі "Київ 24" речник ВМС України Дмитро Плетенчук, пише 24 Канал.

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У росіян можуть бути проблеми із логістикою

За словами Плетенчука, російські війська могли б зберегти свої літаки на поки незруйнованих аеродромах. Втім, для цього вони повинні перебазувати їх на материк.

Це факт. Ці літаки можна було б перебазувати на материк, але забезпечувати їх тим самим пальним і рештою необхідного, треба мати відповідну логістику,

– сказав речник ВМС.

Додамо, що у ніч на 2 серпня Україна атакувала російський зенітний ракетний комплекс С-400 у тимчасово окупованому Криму. У Росії скаржилися, що атакували ЗРК з допомогою ракет ATACMS.

Водночас у ЗСУ повідомили, що вони також пошкодили підводний човен чорноморського флоту Росії "Ростов-на-Дону" у порту Севастополя. Унаслідок атаки він затонув.