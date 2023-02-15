Демографічна "сенсація" по-російськи: як Кремль намагається "скасувати" українців

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що у Криму "зникають українці". За результатами "перепису", який провела російська окупаційна влада у 2021 році, зазначається, що українців у Криму проживає лише 8%.

Росіяни вигадують нові пояснення для етноциду

До окупації Криму українців на півострові було 25%. Водночас росіяни у 2014 році стверджували, що українців у Криму є 16%.

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Тобто навіть за даними самої Росії відсоток українців скоротився за 7 років у 2 рази. Це ніяк неможливо пояснити природними процесами.

Пропагандисти називають те, що сталося, "демографічною сенсацією". Та взагалі-то в усьому світі це називається просто – етноцид.

Куди насправді поділися українці в Криму

Українців або змушують відмовлятися від своєї національності, чинячи на них тиск – що опосередковано визнається навіть у пропагандистській статті, – або просто фальсифікують дані перепису, занижуючи відсоток українського населення.

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У будь-якому випадку відбувається очевидний злочин. Москва намагається "скасувати" цілий народ і буквально зачищає окуповані території від українців, змушуючи їх виїжджати чи відмовлятися від свого коріння. І за цей злочин Росії також треба буде відповідати.