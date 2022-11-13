Рух "Атеш" заявив про знищення 30 окупантів у госпіталях Сімферополя, зокрема зрадників України

У тимчасово окупованому Криму партизани підпільного руху "Атеш" заявили про ліквідацію 30 російських військовослужбовців. На той світ відправили окупантів, які перебували у шпиталях Сімферополя. Серед них багато зрадників України.

Про це члени руху "Атеш" повідомили у своєму телеграм-каналі. Кримські партизани сказали, що у правдивості цієї інформації можна переконатись, перевіривши палати та морги.

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"Перевіряйте палати, перевіряйте морги, паліть медкартки. Можете 300 разів спростовувати цей факт, але це правда! Думайте!" – зазначається у публікації.

Також у мережі 12 листопада було опубліковано список із 25 імен, які, як зазначається, було ліквідовано. Серед них:

Матрос Сидоров І.А.

Матрос Андрійченко А.О.

Лейтенант Павленко І.І.

Майор Зотов Н.О.

Солдат Іванов Г.О.

Солдат Шургая О.М.

Матрос Воронін П.О.

Матрос Воронін О.О.

Сержант Логвиненко О.А. – у 2014 році перейшов на бік армії Росії.

Матрос Юсупов Х.О.

Капітан Халілов Ф.М.

Сержант Гінтнер О.О.

Солдат Ярмаков О.М.

Солдат Хоров А.Р.

Матрос Чичиков М.І.

Старший сержант Хороводов С.І.

Солдат Державін М.М.

Старший солдат Маньков Ф.А.

Старший солдат Ларкін П.О.

Солдат Каренко О.П.

Солдат Павлов О.Я.

Лейтенант Власов В.А.

Капітан Латарцев Г.І.

Солдат Пашковський М.Г.

Сержант Янаков А.П.

Напередодні повідомлялося, що агенти руху зайшли до севастопольського військово-морського клінічного шпиталю, а також до пологового будинку №2, в якому було розміщено поранених російських солдатів.

Активісти руху ще на початку жовтня оголошували про створення у лавах ЗС РФ підпільної організації "Атеш" з метою розвалити армію окупантів зсередини. Для цього на тимчасово підконтрольному Росії українському півострові до партизанського руху залучають кримських татар та проукраїнських росіян.

Додамо, що днями рух "Атеш" взяв відповідальність за "смерть" Кирила Стрємоусова. Пропагандисти повідомили про те, що колаборант помер 9 листопада. Пресслужба руху "Атеш" повідомила у соцмережі, що Стрємоусова вистежували упродовж тривалого часу. За колаборантом полювали у Херсоні, Сімферополі, Скадовську, а також – на Арабатській стрілці.

В Україні з'явився свій Моссад"

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що всі російські окупанти обов'язково будуть покарані за свої звірства. Він наголосив, що "український Моссад" вже працює.

Буданов зазначив, що його членами є спецпризначенці, дані про яких засекречено. Водночас голова ГУР висловив сподівання, що цих спецпризначенців не застосовуватимуть у політичних цілях.

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