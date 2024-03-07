Навіть якщо не вистачає ресурсу й мотивації: біля Кринків росіяни продовжують штурмувати піхотою

Ситуація на лівобережжі Херсонщини, де Сили оборони утримують плацдарм, складна. Окупанти не припиняють штурмувати піхотою без підтримки бронетехніки.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня. Також Наталія Гуменюк зауважила, що російські загарбники зазнають потужних втрат, передає 24 Канал.

Дізнайтеся вже зараз Як Шойгу Кринки "зачистив"․ Якими є масштаби втрат росіян на лівобережжі Херсонщини – документи

Штурмують, навіть якщо не вистачає ресурсу й мотивації

"Ворог не припиняє спроб штурмувати навіть тоді, коли в нього не вистачає ресурсу або мотивації на морально-психологічному рівні", – зауважила Гуменюк.

Додала, якщо минулу добу наші військові не спостерігали жодного штурму, то ввечері окупанти все ж таки наважилися на 1 штурмову дію. Щоправда, зазнавши потужних втрат, повернулися на вихідні позиції.

Підтверджений загальний показник втрат ворога в нашій зоні відповідальності за минулу добу – це 74 окупанти, близько 50 – втрати навколо Кринків. Це говорить про те, що вони продовжують штурмові дії в м'ясний спосіб без підтримки бронетехніки, і, відповідно, потерпають,

– підкреслила керівниця пресцентру.

Спікерка додала, якщо говорити про загальну ситуацію вдовж лінії фронту, то основний спосіб тиску в агресора – артилерійські обстріли й застосування ударних дронів. По правому берегу безпосередньо вздовж урізу води всі населені пункти фактично під такою загрозою.

"І ворог вчора обстріляв 21 раз населені пункти, зокрема, з використанням БпЛА. У Бериславі ударом FPV було пошкоджено приватний будинок, поранено двох цивільних мешканців", – розповіла Гуменюк.

Додала, також артилерійські обстріли, наприклад, по обласному центру, максимально насичений людьми, якщо порівнювати з іншими населеними пунктами, продовжуються саме по житлових кварталах. У пріоритеті російських терористів залишаються, зокрема, навчальні заклади й лікарські установи.

Дивіться також Росія заявила про "масштабний наступ" на Південь: у ЗСУ відреагували

Зверніть увагу! Вранці 7 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій.

Попри значні втрати, агресор не полишає спроб вибити наші підрозділи. Упродовж минулої доби ворог здійснив 1 безуспішну атаку на позиції наших захисників.