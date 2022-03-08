Криптобіржа Coinbase заблокувала понад 25 тисяч російських адрес

Американська криптобіржа Coinbase повідомила, що зобов'язується дотримуватися санкцій, який наклали на російський фінансовий сектор уряди різних країн.

Компанія вже розпочала блокування приблизно 25 тисяч російських адрес, які "причетні до незаконної діяльності". Про це розповів головний юрист Coinbase Пол Грюол.

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"За останні кілька тижнів уряди всього світу запровадили низку санкцій щодо окремих осіб та територій у відповідь на вторгнення Росії до України. Санкції відіграють життєво важливу роль у забезпеченні національної безпеки та стримуванні незаконної агресії, і Coinbase повністю підтримує ці зусилля державних органів", – зазначив він.

Coinbase – американська компанія, яка керує платформою обміну криптовалют.

Наразі заблокували вже понад 25 тисяч адрес з Росії, "пов'язаних з російськими фізичними або юридичними особами, які, на нашу думку, займаються незаконною діяльністю".

Зазначається, що під час реєстрації користувач зобов'язаний вказати країну проживання, і якщо ця країна під санкціями, запит буде відхилено.

І навіть якщо хтось відкрив обліковий запис Coinbase і згодом зазнав санкцій, компанія ідентифікує цей обліковий запис і закриє його.

Думка змінилась

При цьому ще 4 березня генеральний директор компанії Брайан Армстронг повідомляв, що Coinbase не забороняє використання платформи тим громадянам Росії.

Санкцій тепер не обійти

За словами Грюола, криптоактиви не допоможуть Росії обійти санкції.

"У одного лише російського центрального банку понад 630 мільярдів доларів здебільшого іммобілізованих резервних активів", – зазначив він.

Це більше, ніж загальна ринкова капіталізація всіх цифрових активів та у 5 – 10 разів перевищує загальний щоденний обсяг торгівлі всіх цифрових активів.

Тобто, спроба приховати великі транзакції за допомогою відкритої та прозорої криптотехнології була б набагато складнішою, ніж іншими усталеними методами (наприклад, з використанням фіату, мистецтва, золота чи інших активів).

Росіяни можуть спробувати обійти санкції криптоактивами, але в такому масштабі це вимагатиме масових покупок, які будуть помітні. Така покупна активність, ймовірно, призведе до різкого зростання цін, написав Грюол.

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