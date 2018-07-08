Кріссі Тейген розвеселила знімком, де одночасно годує грудьми сина та іграшкову ляльку

Відома телеведуча та дружина співака Джона Ледженда, Кріссі Тейген, після народження другої дитини часто публікує зворушливі знімки з моментів материнства. Цього разу її старша донька Луна неабияк повеселила.

Новий знімок зірка опублікувала у своєму Instagram.

На перший погляд можна подумати, що Кріссі годує не лише свого сина Майлза, а й іншого невідомого малюка. Але все виявилось набагато цікавіше, – 2-річна донька Луна Сімона вирішила дати погодувати матусі свою ляльку, яку старалась турботливо накрити рушником.

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"Луна змушує мене годувати свою ляльку, так що, у мене зараз близнюки", – дотепно прокоментувала фото зірка телебачення.

Фото вподобало більше 2,5 мільйонів користувачів. Незважаючи на нелегке материнство, Кріссі впевнено демонструє, як можна відпочивати та приділяти увагу собі, дітям і чоловіку одночасно.

Зіркова матуся також показала веселе відео, де батько спільних дітей Джон Ледженд розважається з малюками.

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen) 6 Лип 2018 р. о 5:56 PDT

Нагадаємо, що Кріссі Тейген і Джон Ледженд познайомилася більше 10 років тому в 2007 році на зйомках кліпу "Stereo". Зараз вони виховують 2-річну дочку Луну Сімону і новонародженого сина Майлза. Новиною про очікування поповнення в родині Кріссі поділилася ще восени 2017 року, а в січні 2018-го розповіла, що чекає сина. Кріссі Тейген народила сина в середині травня цього року.