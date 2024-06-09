Був відданий свободі преси: помер генеральний секретар "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар

У суботу, 8 червня, у Парижі помер генеральний секретар міжнародної організації "Репортери без кордонів" Крістоф Делуар. Чоловікові було всього-на-всього 53 роки.

Про це повідомили на сайті організації. Там також зазначили, що Крістоф Делуар пішов з життя внаслідок нетривалої важкої хвороби.

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Генеральний секретар "Репортерів без кордонів" помер

Ми шоковані, приголомшені та сповнені болю від цієї надто ранньої смерті,

– повідомила директорка німецької філії "Репортерів без кордонів" Аня Остергаус.

Відомо, що Крістоф Делуар очолював RSF на міжнародному рівні протягом 12 років, тобто ще з 2012 року. У 2018 році він заснував Форум інформації та демократії. Це ініціатива, яка виступає за верховенство права та вільну пресу як основу кожної демократії.

"Він зробив організацію придатною для майбутнього в той час, коли дезінформація та напади на журналістів дедалі більше загрожують свободі преси, і коли автократії намагаються задушити вільну пресу. Ми глибоко вдячні йому за його невпинну відданість свободі преси", – заявила Остергаус.

Вона додала, що правління та вся команда RSF Germany "глибоко стривожені" та думками вони разом із родиною Делуара. Однак, за її словами, організація продовжить свою роботу та працюватиме по всьому світу над зміцненням та підтримкою журналістики.

"Репортери без кордонів" – це що

Це міжнародна організація, яка розташована в Парижі, і захищає та просуває свободу слова у усьому світі. Організація проводить боротьбу з цензурою та виступає за звільнення журналістів, які перебувають в ув'язненні.

Що відомо про Делуара

Він народився 22 травня 1971 року в Парай-ле-Моніаль, що в Бургундії, у родині вчителів. Він був журналістом, автором і редактором, а з травня 2008 року по липень 2012 року працював директором Центру підготовки журналістів (CFJ).

Після цього і до самої смерті Делуар був генеральним секретарем організації "Репортери без кордонів". У нього залишилися дружина Перрін і їхній син Натан.

Нагадаємо також, що нещодавно у Києві помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Йому було 63 роки. Володимир Зеленський також висловив свої співчуття рідним і близьким заслуженого українського журналіста.