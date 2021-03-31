Критична ситуація з COVID-19: у Молдові ввели надзвичайний стан

Парламент Молдови прийняв рішення ввести у країні надзвичайний стан через складну ситуацію з COVID-19. Локдаун в країні триватиме до кінця весни 2021 року.

Раніше у Молдові вже діяв надзвичайний стан, однак лише у сфері охорони здоров'я. 30 березня уряд запропонував ввести повноцінний НС.

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Надзвичайний стан у Молдові

Надзвичайний стан ввели аж на 60 днів – з 1 квітня до 30 травня 2021 року. Влада ще має визначитись з обмеженнями. Для цього 1 квітня збереться спеціальна комісія суспільного здоров'я.

Це передбачає, що у країні не можна буде проводити вибори. Чинна влада автоматично отримає більше повноважень.

Що відомо про коронавірус у Молдові

Станом на 31 березня понад 17 тисяч молдаван хворіє на коронавірус.

За весь період пандемії там померли майже 5 тисяч людей.

Вакцинацію у Молдові розпочали 5 березня препаратом Oxford/AstraZeneca.

За цей час щеплення отримали менше, ніж 34 тисячі осіб.