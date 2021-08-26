Кривавий теракт у Кабулі скоїли терористи "Ісламської держави", – ЗМІ

У захопленому талібами Кабулі 26 серпня прогриміли два потужні вибухи. Унаслідок цих інцидентів багато людей загинули та зазнали поранень.

Видання Politico, посилаючись на джерела в адміністрації США, повідомляє, що перший вибух скоїв смертник, який належав до терористичної організації "Ісламська держава".

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Бойовик ІДІЛ у жилеті смертника був винуватцем першого вибуху близько 17:00 за місцевим часом,

– пишуть журналісти.

Ще один вибух у Кабулі

Згодом неподалік, приблизно за 300 метрів від місця першого інциденту, прогримів другий потужний вибух, унаслідок якого загинули щонайменше 10 людей і ще десятки постраждали.

Цілком ймовірно, що до цього інциденту також причетні терористи організації "Ісламська держава".

Варто зазначити, що два вибухи сталися поблизу аеропорту Кабула. Там нині зібралась велика кількість іноземців й афганців, які хочуть покинути країну. Вилетіти літаком – єдина можливість врятуватись.

Вони виступили з вимогою, що всі іноземні громадяни повинні до 31 серпня покинути Афганістан.

Цивілізовані держави, зокрема й Україна, розпочали масштабну евакуацію своїх людей із зони небезпеки.

Таліби не впускають людей до аеропорту

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня захопили афганську столицю Кабул та вставили свою владу в державі.

Бойовики встановили КПП біля в'їздів до летовища. Таліби пропускають лише:

громадян країн НАТО,

афганців, які вже мають візу чи запрошення від влади західних країн.

Такі дії вони мотивували тим, що біля аеропорту зібралося дуже багато людей.

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