У мережі показали перші хвилини після удару по Кривому Рогу

Росія 4 квітня завдала балістичного удару по Кривому Рогу. Окупанти цинічно били по житловому району міста. Нині у мережі опублікували кадри, на яких показали, що відбувалося відразу після вибуху.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Перші хвилини після прильоту у Кривому Рогу

Російська ракета влучила посеред вулиці у центрі житлового району Кривого Рогу. Окупанти цинічно вдарили поруч з дитячим майданчиком.

Так, унаслідок ракетного удару у Кривому Розі загинуло 14 осіб, понад 50 – отримали поранення. Серед жертв російського терору – 6 дітей.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Світла та вічна пам'ять.

У мережі також показали перші хвилини після ракетного удару. Так, на відео зафіксували хаос, який відбувався після атаки.

Десятки людей допомагають один одному, медики надають допомогу пораненим, правоохоронці фіксують наслідки атаки.

Перші хвилини після удару: дивіться відео

Відомо, що росіяни вдарили по Кривому Розі касетною балістичною ракетою, попередньо, "Іскандером". Володимир Зеленський різко засудив черговий російський терор. Президент наголосив, що це черговий доказ – Росія не хоче закінчення війни.