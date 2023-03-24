Кривий Ріг атакували "Шахіди": місцева влада повідомила про влучання

Дніпропетровська область уночі 24 березня зазнала атаки дронами-камікадзе. У районній військовій адміністрації Кривого Рогу підтвердили прильоти.

Повітряну тривогу в області оголосили о 02.53. Одразу після цього в мережі почали з'являтися повідомлення про звуки вибухів.

Цієї ж ночі Ймовірний запуск БпЛА: у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу

У Кривому Розі чули вибухи

Вибухи, зокрема, чули у районі Кривого Рогу. Дещо згодом, о 4 ранку, голова Криворізької районної військової адміністрації Олександр Вілкул повідомив у телеграмі, що на території громади були влучання російсько-іранських дронів-камікадзе.

Кривий Ріг. Ворожа атака дронами "Шахід". Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо у соцмережі!

– написав він.

Дещо раніше, приблизно опівночі, у Сумському районі та Сумах місцеві писали про звуки вибухів. Мер Білопілля тоді закликав жителів перебувати в укриттях до ранку.

повітряні тривоги за пів години після повідомлень із Кривого Рогу оголосили в Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Однак звідти повідомлень про надзвичайні події не було.