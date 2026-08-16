Кривий Ріг під комбінованою атакою: Росія вдарила по промислових підприємствах

У ніч на 16 серпня Росія завдала комбінованого удару по Кривому Розі. Окупанти били по місту ракетами та "Шахедами".

Про це повідомив керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Що відомо про атаку на Кривий Ріг?

О 00:58 у Кривому Розі оголосили повітряну тривогу. Спершу причиною стали "Шахеди", а згодом додалася і загроза балістики. Згодом у місті пролунала серія потужних вибухів.

Вілкул підтвердив, що Росія комбіновано атакувала Кривий Ріг. Ворог вдарив по 2 промислових підприємствах. На обʼєктах спалахнули пожежі.

Одна людина дістала поранень через атаку росіян на Кривий Ріг. Медики надають постраждалому усю необхідну допомогу,

– повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Росія атакувала Кривий Ріг і вдень 15 серпня. Окупанти також вдарили по місту ракетою. На жаль, унаслідок атаки є постраждалі.

Так, 61-річний чоловік отримав політравму, а інший – травматичну ампутацію ноги. Стан обох постраждалих оцінюється як важкий.