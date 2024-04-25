У Кривому Розі 9-річна дівчинка вистрибнула з 4-го поверху: що сталося
Джерело:ДСНС у Дніпропетровській області
В одній із багатоповерхівок Кривого Рогу виникла пожежа. Неповнолітня дівчинка, аби врятуватися з вогню, була змушена вистрибнути з вікна четвертого поверху.
Сьогодні вранці криворізькі рятувальники прибули за викликом до п'ятиповерхівки на вулиці Покровській.
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Дитину знизу ловили сусіди
Виявилося, що у квартирі, розташованій на четвертому поверсі житлового будинку, горить домашнє майно на площі 15 квадратних метрів.
Також співробітники ДСНС дізналися, що до прибуття рятувальної служби медики госпіталізували дитину з палаючого помешкання.
Як розповіли свідки, дівчинка 2015 року народження вистрибнула з вікна на ковдру, яку люди тримали внизу.
Попередньо, дитина отримала травму спини та струс головного мозку.
Вогнеборці, які прибули на місце події, загасили пожежу, залучивши 10 рятувальників та 3 одиниці техніки.
У Кривому Розі палала багатоповерхівка / Фото ДСНС
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