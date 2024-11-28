У Кривому Розі чоловік з ножем штурмував ТЦК, бо хотів "визволити" сина: коментар військових

У Кривому Розі чоловік з ножем намагався потрапити на територію ТЦК, перелізши через паркан. За словами військових, так він відреагував на затримання співробітниками ТЦК його сина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дніпропетровського обласного ТЦК та СП. Зазначається, що щодо чоловіка вже відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї.

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Як в ТЦК відреагували на інцидент

В ТЦК повідомили, що в мережі активно поширюється відео, на якому цивільний громадянин з ножем в руках проникає на територію режимного військового об'єкту РТЦК та СП в Кривому Розі.

Причиною протиправної поведінки цивільного громадянина стала неадекватна емоційна реакція на затримання представниками Національної поліції та доставлення до РТЦК та СП його сина, який систематично порушував норми законодавства про мобілізацію та мобілізаційну підготовку,

– йдеться в заяві.

За словами ТЦК, цивільний громадянин проник з ножем на територію режимного військового об'єкту та погрожував зброєю військовослужбовцям ЗСУ.

В результаті співробітники ТЦК затримали чоловіка, а місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

Чоловік з ножем проник до ТЦК, куди доставили його сина: дивіться відео (Увага! На відео присутня нецензурна лексика)