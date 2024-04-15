У Кривому Розі п'яний чоловік справив нужду біля меморіалу загиблим воїнам

Ввечері 12 квітня у Кривому Розі п'яний чоловік справ потребу біля меморіалу загиблим захисникам. Поліцейські вже розпочали кримінальне провадження.

Дії чоловіка кваліфікували як хуліганство. Встановили, що він був у стані алкогольного сп'яніння.

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Що загрожує хулігану

Близько 23 години 12 квітня 30-річний чоловік справив нужду біля меморіалу Героїв "Куби пам'яті" у Кривому Розі.

Відповідне відео поширили в мережі. Також зазначили, що, на щастя, стенди з зображенням полеглих захисників не постраждали.

У Кривому Розі чоловік справ нужду біля меморіалу Героям: дивіться відео (обережно, ненормативна лексика 18+)

Поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Тепер чоловіку загрожує штраф або пробаційний нагляд на строк до 5 років, або обмеженням волі на той самий строк.

Зауважимо, що в березні 2021 року в Житомирі затримали вандала, який розбив меморіал Небесної Сотні.