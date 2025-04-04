У Кривому Розі чули вибух: на місто летіла балістика ворога

У Кривому Розі ввечері 4 квітня пролунав вибух. До цього в місті оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Кривому Розі

Повітряну тривогу у Кривому Розі оголосили о 18:46. Повітряні сили попереджали про ворожі ракети.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу!

– писали військові.

Через хвилину Повітряні сили закликали жителів Кривого Рогу прямувати в укриття. Майже одразу після цього там пролунав вибух, що підтвердили місцеві журналісти.

"У Кривому Розі чутно звуки вибуху", – повідомили кореспонденти Суспільного.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог вдарив по Кривому Рогу. Наразі всі обставини та наслідки з'ясовують, тож деталі посадовець пообіцяв надати згодом.

Лисак також закликав громадян до відбою перебувати в безпечних місцях.

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