У Кривому Розі пролунав вибух: до людей терміново звернулися

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по Україні. Увечері 10 січня ворог атакував Кривий Ріг.

Людей просять йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

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Тривогу на території Дніпропетровської області оголосили о 16:41. Захисники українського неба повідомили, що вона – пов'язана з активності авіації окупантів. Згодом заявили, що з Півдня летить ракета, яка рухається у бік Дніпра.

А вже близько 17:00 попередили про загрозу Кривий Ріг. А вже за хвилину місцеві телеграм-канали повідомили про вибух у місті. Олександр Вілкул звернувся до людей.

По вибуху, що чули. Без подробиць, але все нормально,

– мовиться у повідомленні.

Людям нагадують, що довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише ракетами та дронами, але й фейками.

Окупанти вдарили по Харкову

Російські загарбники продовжують завдавати терористичні удари по території України. Увечері 9 січня ворог атакував Харків. Загарбники вдарили по дитячому оздоровчому центрі. Ворог пошкодив територію та приміщення.