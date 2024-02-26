У Кривому Розі чули вибух: що кажуть у місті

26 лютого ввечері вибух пролунав у Кривому Розі. Відомо, що перед цим ворог запустив по місту керовану авіаційну ракету.

Про ситуацію у місті розповів глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Відповідний допис у його телеграмі з'явився о 21:25.

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Все нормально, – Вілкул

Щодо вибуху. Без деталей, але все нормально,

– зазначив він.

Звернімо увагу, що станом на 21:35 повітряну тривогу оголосили у низці областей. Карта "почервоніла" на Миколаївщині, Херсонщині, Одещині, Донеччині, Запоріжжі, Черкащині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині.

Повітряна тривога у низці областей здебільшого пов'язана з запуском дронів-камікадзе. Під час атаки "Шахедами" ворог також запустив керовані авіаційні ракети.

О 21:08 Повітряні сили написали: "Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Дніпропетровщини!" А вже о 21:16 уточнили, що вона змінила рух у напрямку Кіровоградщини. Водночас зауважимо, що ЗМІ про вибухи у Кривому Розі написали о 21:13.

О 21:54 повідомлення надійшло від глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. За його словами, у Новомосковському районі працювала ППО. Оборонцям ПвК "Схід" вдалося збити дрон ворога.

Що відомо про атаку в ніч проти 26 лютого