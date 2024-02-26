У Кривому Розі чули вибух: що кажуть у місті
26 лютого ввечері вибух пролунав у Кривому Розі. Відомо, що перед цим ворог запустив по місту керовану авіаційну ракету.
Про ситуацію у місті розповів глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Відповідний допис у його телеграмі з'явився о 21:25.
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Все нормально, – Вілкул
Щодо вибуху. Без деталей, але все нормально,
– зазначив він.
Повітряна тривога у низці областей здебільшого пов'язана з запуском дронів-камікадзе. Під час атаки "Шахедами" ворог також запустив керовані авіаційні ракети.
О 21:08 Повітряні сили написали: "Керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, в напрямку Дніпропетровщини!" А вже о 21:16 уточнили, що вона змінила рух у напрямку Кіровоградщини. Водночас зауважимо, що ЗМІ про вибухи у Кривому Розі написали о 21:13.
О 21:54 повідомлення надійшло від глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. За його словами, у Новомосковському районі працювала ППО. Оборонцям ПвК "Схід" вдалося збити дрон ворога.
Що відомо про атаку в ніч проти 26 лютого
- У ніч проти 26 лютого російські військові запускали як ракети, так і дрони-камікадзе. Зранку Повітряні сили зазначили, що ворог атакував Україну з Криму балістичною ракетою "Іскандер-М", з Бєлгородської області – двома зенітними керованими ракетами С-300, а також трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, одною протирадіолокаційною Х-31П та 14 дронами-камікадзе.
- У результаті бойової роботи протиповітряна оборона знищила три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 дронів-камікадзе "Шахед" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.
- Залучали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України, щоб відбити повітряний напад з боку ворога.