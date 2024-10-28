Росія здійснила ракетну атаку на Кривий Ріг: є постраждалі

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Увечері 28 жовтня у Кривому Розі чули вибух.

Він пролунав приблизно о 21:58. Про це повідомили журналісти "Суспільного".

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На Кривий Ріг летіла швидкісна ціль

Повітряні сили попереджали мешканців Кривого Рогу про небезпеку.

"Швидкісна ціль на Кривий Ріг", – написали у ПС О 21:57.

А уже за хвилину там пролунали вибухи.

Ракетна атака на Кривий Ріг. Попередньо, є постраждалі. Деталі з'ясовуємо. Доки ж триває повітряна тривога. Бережіть себе – залишайтеся у безпечному місці,

– згодом повідомили в ОВА.

Нагадаємо, що цього вечора російська армія також атакувала Харків. Було завдано ударів керованими авіаційними бомбами по центральній частині міста та по відкритій території. На жаль, унаслідок атаки було зруйновано декілька поверхів однієї з адміністративних будівель. Відомо про 6 постраждалих.

Станом на 22:13 повітряна тривога була оголошена у багатьох областях України. Перебувайте в укриттях до відбоїв.

Актуальна карта повітряних тривог: дивіться на карті