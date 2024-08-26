У Кривому Розі чутно звуки вибухів
26 серпня 2024, 23:23Читать новость на русском
Окупанти не вгамовуються тероризувати українські міста. Так, пізно ввечері 26 серпня в Кривому Розі пролунали вибухи.
Пор це повідомили кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що на цей момент в місті була оголошена тривога.
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Вибухи в Кривому Розі
Пізно ввечері, а саме о 23:10, в Дніпропетровській області почали лунати сирени, що сповіщали про початок повітряної тривоги.
Буквально через 10 хвилин в Кривому Розі прогриміли вибухи. Про це повідомили кореспонденти Суспільного о 23:20
У Кривому Розі чутно звуки вибухів,
– ідеться в повідомленні.