Росія атакувала Кривий Ріг: після вибуху у багатоповерхівці спалахнула пожежа

У Дніпропетровській області ввечері оголосили повітряну тривогу. Через деякий час жителі Кривого Рогу почули звуки вибухів.

Ввечері 12 березня у Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Цю інформацію підтвердив Олександр Вілкул.

Читайте також У Дніпрі чули вибух після відбою

Що відомо про російську атаку

Приблизно о 18:09 на Дніпропетровщини оголосили тривогу. Повітряні сили згодом попередили про ракетну небезпеку, а моніторингові канали написали про активність ворожої тактичної авіації.

О 18:35 Повітряні сили попередили про рух ракети у напрямку Кривого Рогу. Попередньо, це була Х-59.

Близько 18:38 жителі Кривого Рогу повідомили про звуки вибухів. Згодом цю інформацію прокоментував голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет,

– написав він.

Також на атаку Росії на Кривий Ріг відреагував глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

