Росія атакувала Кривий Ріг: після вибуху у багатоповерхівці спалахнула пожежа
У Дніпропетровській області ввечері оголосили повітряну тривогу. Через деякий час жителі Кривого Рогу почули звуки вибухів.
Ввечері 12 березня у Кривому Розі пролунав вибух під час повітряної тривоги. Цю інформацію підтвердив Олександр Вілкул.
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Що відомо про російську атаку
Приблизно о 18:09 на Дніпропетровщини оголосили тривогу. Повітряні сили згодом попередили про ракетну небезпеку, а моніторингові канали написали про активність ворожої тактичної авіації.
О 18:35 Повітряні сили попередили про рух ракети у напрямку Кривого Рогу. Попередньо, це була Х-59.
Близько 18:38 жителі Кривого Рогу повідомили про звуки вибухів. Згодом цю інформацію прокоментував голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет,
– написав він.
Також на атаку Росії на Кривий Ріг відреагував глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.