У Кривому Розі мобілізованого батька 5-річної дівчинки відпустили додому

У Кривому Розі мобілізованого чоловіка, батька 5-річної дівчинки, відпустили додому після суспільного розголосу ситуації. Рішення ухвалили для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

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Як батькові вдалося повернутися до своєї дитини?

Лубінець зазначив, що завдяки реакції суспільства та зусиллям небайдужих було ухвалене рішення про тимчасове звільнення чоловіка з місця служби. Представник омбудсмана у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін зазначив, що особисто поспілкувався з батьком.

За його словами, чоловіка відпустили для вирішення питань, пов'язаних із дитиною, а також для оформлення необхідних документів.

Омбудсман додав, що ситуація перебуває на його особистому контролі.

Нагадаємо, у Кривому Розі мобілізували 34-річного чоловіка, який самостійно виховує 5-річну доньку. На момент мобілізації дитина перебувала в дитячому садку. За словами Лубінця, чоловік уже двічі намагався отримати відстрочку, однак отримав відмову. Після цього омбудсман ініціював перевірку законності мобілізації та умов, за яких дитина залишилася без батьківської опіки. Відповідні запити направлено до ТЦК, служб у справах дітей та місцевих органів влади.

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію з мобілізацією чоловіка. У відомстві заявили, що він не мав оформленої відстрочки та порушив правила військового обліку.

За даними ТЦК, чоловіку було направлено повістку, однак він не з'явився у визначений час. Згодом він подав заяву на відстрочку та надав судове рішення, яке містило розбіжності щодо факту утримання дитини. Через невідповідність документів комісія відмовила у відстрочці. Після цього чоловіка доставили до ТЦК, де ВЛК визнала його придатним до служби.

Зазначимо, що в Україні право на відстрочку від мобілізації у зв'язку з вихованням дитини мають і жінки, і чоловіки, однак сам факт розлучення або проживання дитини з одним із батьків більше не є достатньою підставою. Щоб отримати відстрочку як особа, яка самостійно виховує дитину, необхідно документально підтвердити, що другий з батьків відсутній або не може виконувати свої обов'язки – через смерть, позбавлення прав, зникнення безвісти, перебування у місцях позбавлення волі або відповідне рішення суду.