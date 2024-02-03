У Кривому Розі під час тривоги чули звук вибуху

Російські окупанти продовжують скоювати терористичні атаки. Вдень 3 лютого у низці областей сповістили про тривогу. Згодом вибух почули у Кривому Розі.

Повітряну тривогу на території області оголосили о 15:37. А вже о 17:06 повідомили, що у Кривому Розі чули вибух.

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Вже о 17:10 пояснили, що у Криворізькому районі працювали сили ППО. Захисники українського неба збили ворожу ракету.

У Криворізькому районі працювала ППО. Оборонці знищили ворожу ракету,

– мовиться у повідомленні.

Українців закликають оперативно реагувати на сповіщення тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя. Рівень загрози атак залишається високим.

Окупанти вдарили по Полтавщині

Напередодні під час повітряної тривоги окупанти атакували Полтавщину. Ворог вдарив по Миргородському районі. На щастя, загиблих або постраждалих внаслідок російської атаки не було.

Згодом стало відомо, що окупанти пошкодили зерносховище. Ворог знищив частину врожаю. У місцевій ОВА пообіцяли, що власникам зерна допоможуть з правильним оформленням документів на відшкодування збитків. Наголосили, що ми – разом та об'єднані спільною метою.