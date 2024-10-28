У Кривому Розі унаслідок удару пошкоджений житловий будинок: кількість постраждалих різко зросла

Росія увечері 28 жовтня здійснила ракетну атаку по Кривому Рогу. Відомо про багатьох травмованих унаслідок удару.

Найбільше під час атаки постраждав житловий будинок. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Унаслідок удару по Кривому Рогу постраждали 12 людей

Вибух у Кривому Розі пролунав о 21:58. Сталося це майже одразу після попередження від Повітряних сил про рух швидкісної цілі на місто.

У Кривому Розі пошкоджений триповерховий житловий будинок,

– згодом розповіли про наслідки атаки в Дніпропетровській ОВА.

Там уточнили, що у домі та господарських спорудах виникла пожежа. За словами, керівника РВА Олександра Вілкула, атакований будинок майже зруйнований, і розташований він у щільній багатоквартирній забудові.

Відомо про 12 постраждалих. Чоловіки 39 та 60 років перебувають у вкрай важкому стані. Ще п'ятеро госпіталізованих – у стані середньої тяжкості.

Окрім житлового будинку, від ракетного удару понівечено також медичний заклад, авто та газопровід. "Дуже багато пошкоджених будинків, вибиті шибки, балкони", – написав Вілкул.

На місці удару працюють всі служби. Там триває аварійно-рятувальна операція.

"Штаб розгортаємо у найближчій школі (мешканці знають де це) – допомога будматеріалами, комунальні бригади, заяви на допомогу від міста. Допомога із розселенням", – повідомив керівник РВА.