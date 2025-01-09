У Кривому Розі прогриміли вибухи: що відомо про небезпеку

У Кривому Розі вдень 9 січня пролунали вибухи. До цього по всій Дніпропетровській області оголошували тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про вибухи у Кривому Розі

Тривога у Дніпропетровській області пролунала о 14:05. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для низки регіонів, зокрема і для Дніпропетровщини.

Через хвилину військові написали швидкісні цілі у напрямку міста.

Кривий Ріг – в укриття!

– зазначили Повітряні сили.

Близько 14:09 стало відомо, що у Кривому Розі чули гучний звук, про що написали місцеві кореспонденти.

"У Кривому Розі чутно звуки вибуху", – написали журналісти Суспільного.

Моніторинговий телеграм-канал Monitor писав, що на місто, за попередніми даними, росіяни запустили дві авіаційні ракети. Мовиться про керовані ракети типу Х-59.

О 14:13 Повітряні сили знову записали про рух швидкісної цілі у напрямку Кривого Рогу. Як писали монітори, це знову була авіаційна ракета зі сходу. У місті також чули звуки вибухів.

Наразі ні в ОВА, ні в військовій адміністрації Кривого Рогу не писали про наслідки ворожої атаки по місту.

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