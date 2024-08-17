У Кривому Розі прогриміли вибухи

Росія жодного дня не припиняє терор українських міст, які ніколи не становили для неї загрози. Так, близько обіду 17 серпня у Кривому Розі пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зазначимо, що в місті була оголошена повітряна тривога.

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Вибухи в Кривому Розі 17 серпня

О 12:29 у Дніпропетровській області почали лунати сирени, що сповіщали про початок повітряної тривоги. Зокрема, тоді ж тривога лунала і в Кривому Розі.

Практично одразу в Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістики ворожими військами.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", – повідомили в ПС.

Буквально через декілька хвилин кореспонденти Суспільного повідомили про вибух у місті.

У Кривому Розі чутно звуки вибуху,

– ідеться в повідомленні.

наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.