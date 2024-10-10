У Кривому Розі пролунала серія вибухів: туди летіло декілька груп БпЛА

У напрямку Кривого Рогу Дніпропетровської області ворог запустив декілька груп дронів-камікадзе типу "Шахед". Незабаром після цього у місті чули вибухи.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного. 24 Канал закликає перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Кривому Розі чули вибухи

Повітряну тривогу у Кривому Розі оголосили близько о 06:54. Незадовго до цього Повітряні сили застерігали про декілька груп ворожих ударних безпілотників, які прямували з Херсонської області у напрямку Кривого Рогу.

Вже о 07:01 від журналістів з'явилися перші повідомлення про вибухи у місті.

У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– йдеться у повідомленні.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

"Вночі та вранці ворог атакував Україну ударними БпЛА, у тому числі й у нашому напрямку. Поки що без подробиць, але все нормально. Шановні земляки, загроза нових атак зараз зберігається, тому дотримуйтесь всіх правил повітряної тривоги", – повідомив пізніше Олександр Вілкул.

На жаль, вже о 07:51 там прогриміли повторні вибухи. Детальної інформації щодо них наразі не оприлюднювали.