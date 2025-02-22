У Кривому Розі пролунали вибухи

Пізно ввечері у суботу, 22 лютого, росіяни вкотре атакували Україну. Під ударом опинився Кривий Ріг. 24 Канал розкаже, що відомо.

Тривога на Дніпропетровщині була пов'язана з рухом "Шахедів". Але на цьому тлі оголосили і про загрозу балістики з південного напрямку.

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Що відомо про вибухи у Кривому Розі 22 лютого

Про вибухи у Кривому Розі написали кореспонденти Суспільного о 22:27.

Телеграм-канал "Дніпро Оперативний" повідомив про два сильні вибухи в місті.

Повітряні сили писали про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу. Монітори вважають, що міг працювати "Іскандер" із Криму.

Досить швидко стало відомо про наслідки обстрілу Кривого Рогу.

Ворожа ракетна атака по об'єкту цивільної інфраструктури. Ще можливі виходи. Бережіть себе,

– написав Олександр Вілкул.

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив ракетну атаку. Він поінформував, що пошкоджена цивільна інфраструктура.

Чи є постраждалі, наразі уточнюють.

Не нехтуйте безпекою та будьте в укриттях до відбою!