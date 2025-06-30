У Кривому Розі пролунала серія вибухів: є влучання
В українському небі зафіксували активність російських безпілотників. Незадовго після цього у Кривому Розі пролунали вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зауважимо, що на момент вибуху у регіоні була оголошена повітряна тривога.
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Що відомо про атаку на Кривий Ріг
Повітряну тривогу для Дніпропетровської області оголосили близько 08:40. Вже о 09:11 сигнал небезпеки пролунав для Кривого Рогу та територіальної громади. Орієнтовно о 09:51 у місті прогриміли перші вибухи. Пізніше гучно було знову.
Повторні вибухи у Кривому Розі, повідомили кореспонденти Суспільного,
– ідеться у повідомленні.
Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок дронової атаки по Кривому Рогу є влучання. Посадовець закликав дотримуватися інформаційної тиші, нічого не знімаючи та не публікуючи у мережу.
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