Мовиться про гуртожиток Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців. Розташовується він на вулиці Ушакова, що у Центрально-Міському районі міста.
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Згоріли меблі та домашні речі
Вогонь пошкодив меблі та домашні речі. Площа займання становила 20 квадратних метрів.
Рятувальники гасили вогонь у військовому гуртожитку в Кривому Розі / Фото Державної служби з надзвичайних ситуацій та "Першого міського"
Аби приборкати вогонь, рятувальникам знадобилося пів години. Виклик їм надійшов о 07:55, локалізувати пожежу вдалося о 08:11, а повністю загасити – о 08:30.
На місці працювали 12 пожежників і 3 одиниці техніки.
Дивіться відео з місця пожежі у військовому гуртожитку в Кривому Розі
"Гарячий" вересень
- Ще одна пожежа трапилася 20 вересня у Львові в поліклініці №20. Людей вчасно евакуювали, тому ніхто не постраждав. Причиною загоряння стало замикання в електрощитовій.
- А на початку вересня пожежа виникла в одній із квартир міста Умань, що на Черкащині. У житлі, яке винаймали хасиди, спалахнув кондиціонер. Паломники приїхали в Україну для святкування юдейського Нового року Рош-га-Шана.