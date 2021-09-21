Мовиться про гуртожиток Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців. Розташовується він на вулиці Ушакова, що у Центрально-Міському районі міста.

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Згоріли меблі та домашні речі

Вогонь пошкодив меблі та домашні речі. Площа займання становила 20 квадратних метрів.

Рятувальники гасили вогонь у військовому гуртожитку в Кривому Розі / Фото Державної служби з надзвичайних ситуацій та "Першого міського"

Аби приборкати вогонь, рятувальникам знадобилося пів години. Виклик їм надійшов о 07:55, локалізувати пожежу вдалося о 08:11, а повністю загасити – о 08:30.

На місці працювали 12 пожежників і 3 одиниці техніки.

Дивіться відео з місця пожежі у військовому гуртожитку в Кривому Розі

"Гарячий" вересень