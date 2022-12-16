У Кривому Розі ворог поцілив по житловому будинку: під завалами можуть бути люди

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. 16 грудня ворог завдав масованої ракетної атаки по нашій країні.

Вибухи прогриміли у низці областей України. Загарбники атакували Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині.

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Ворог вкотре атакував Кривий Ріг

Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. За його інформацією, окупанти влучили у житловий будинок. На жаль, є руйнування.

Він зазначив, що під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби.

Спершу про ворожу атаку повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Подробиці про влучання поки невідомі.

Що відомо про масовану атаку 16 грудня

Зазначимо, що 16 грудня ворог завдав масованої ракетної атаки по Україні. Голова адміністрації Одеської області Максим Марченко повідомив, що в деяких областях вже зафіксовано влучання в об'єкти енергетичної системи.

Зокрема, проблеми зі світом виникли у Харкові. Місто повністю знеструмлене. Також без електроенергії Полтава.

Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві. За його даними, всі спецслужби поїхали на місця трьох районах столиці.

За його інформацією, вибухи пролунали у двох районах столиці. Зокрема, мовиться про: