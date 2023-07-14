У Кривому Розі є влучання "Шахедів": пошкоджене комунальне підприємство, зачепило будинки

У ніч проти 14 липня російські загарбники атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе. На жаль, є влучання у Кривому Розі.

Унаслідок атаки було пошкоджено комунальне підприємство. Також зачепило два двоповерхові житлові будинки.

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Нічна атака Дніпропетровщини

Вночі область атакували ворожі безпілотники. Захисники з ПвК "Схід" знищили 6 "Шахедів". Однак, на жаль, ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Є влучання у Кривому Розі.

Унаслідок удару пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка.

До того ж зачепило транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки.

Постраждав 56-річний чоловік – він лікуватиметься вдома.

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Окрім цього, росіяни вдарили і по Синельниківщині. Ворог поцілив з артилерії по Великомихайлівській громаді. Пошкоджено склад, приватний будинок і лінію електропередач. На щастя, люди не постраждали.

Наслідки ворожого удару по Дніпропетровщині / фото ОВА

Атака дронів-камікадзе України 14 липня

14 липня близько 02:00 на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено два ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

В ОК "Південь" попереджали, що у складних погодних умовах відбувалась бойова робота сил протиповітряної оборони. Ворог атакував ударними безпілотниками на тлі сильної грози. Також на бойовому чергуванні в морі було 2 ракетоносії, споряджені "Калібрами" (до 12 ракет).

Зверніть увагу! 13 липня у Повітряних силах розповідали, що окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Напрямки атаки – північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Також противник застосував дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну – "Іскандер-М" (Джанкой, Крим).

Унаслідок бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр".