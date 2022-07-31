Вілкул обіцяє 50 тисяч гривень тим, хто допоможе викрити шпигунів росії у Кривому Розі

У Кривому Розі створили спеціальну гарячу лінію, на яку можна повідомити інформацію про колаборантів та зрадників. Людині, яка викрила реального шпигуна, обіцяють виплату – 50 тисяч гривень.

Про це після моторошних обстрілів Дніпропетровщини заявив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він зазначив: більшість українців зараз героїчно працюють на перемогу, проте є люди, які підло допомагають окупантам.

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Зрадники здають ворогу позиції ЗСУ, – Вілкул

Вони отримують криваві гроші, а за це здають дислокацію та переміщення підрозділів Збройних Сил України. Повідомляють розміщення складів, коригують вогонь окупантів. Ці люди теж ходять і живуть поряд із нами. Хоча ні, це – не люди,

– написав Вілкул.

Голова ЦВА наголосив: спецслужби активно розшукують таких осіб та знаходять їх, проте краще – об'єднати зусилля. Для жителів Кривого Рогу розробили гарячу лінію – 067-563-02-63 за будь-яким з месенджерів, ще є електронна пошта: krviddil.ssu@gmail.com.

Потрібно надати опис подій та фактів

Вілкул просить повідомлять прізвище, ім'я людини, яка виявляє зацікавленість до місць дислокації, переміщення підрозділів ЗСУ. Це стосується і коригувальників вогню. Краще, якщо буде адреса та телефон.

Окрім цього, потрібно надати докладний опис події чи фактів. Найкращим доказом буде фото або відео.

Я гарантую, що, якщо за вашою інформацією буде затримано реального шпигуна, я особисто виплачу людині, яка змогла надати інформацію, 50 тисяч гривень,

– пообіцяв Вілкул.

У випадку агітаторів за "русскій мір" – то за це небайдужим громадянам подякують виплатою у 10 тисяч гривень.

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Схожа ініціатива була і в Миколаєві: коротко

В Миколаївській ОВА вирішили ефективно протидіяти ворогу.

Віталій Кім повідомив, що за інформацію про людей, які коригують ворожий вогонь по регіону, виплачуватимуть 100 доларів.

Для цього проробляють спеціальний механізм. Кім уточнив – поки ця ініціатива стосується лише Миколаївщини.

Дивіться у відео – важка ніч на Дніпропетровщині 31 липня: