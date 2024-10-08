У Кривому Розі знайшли мертвим ексгендиректора ЦГЗК та кандидата в мери Дмитра Шевчика

У Кривому Розі знайшли мертвим екскандидата на посаду міського голови та колишнього гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитра Шевчика.

Про це пише Суспільне з посиланням на власні джерела в поліції. Офіційно в поліції теж повідомили про те, що у Криворізькому районі на місці смерті чоловіка працюють правоохоронці.

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Зазначають, що подія сталася на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі.

"На місці працюють правоохоронці, криміналісти та судово-медичний експерт. Триває огляд території, збір речових доказів, встановлення та опитування свідків", – повідомили у поліції.



У Кривому Розі знайшли мертвим Дмитра Шевчика / Фото Нацполіції

Попередня версія слідства – самогубство

Наразі в поліції повідомили, що за вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство".



На місці події тривають слідчі дії / Фото Нацполіції

Що відомо про Дмитра Шевчика

Дмитро Шевчик очолював посаду генерального директора ПАТ "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат".

У 2015 році був депутатом у Дніпропетровській обласній раді від партії "Опозиційний блок". Зокрема був членом постійної комісії обласної ради з питань підприємництва, переробної промисловості, торгівельного та побутового обслуговування.

У 2020 році у виборах голови Кривого Рогу Дмитро Шевчик поступився Костянтину Павлову, якого згодом знайшли мертвим.