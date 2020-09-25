Росія може захопити Північно-Кримський канал, – Кривонос
У Росії достатньо сил та засобів, щоб захопити гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу на Херсонщині. Проте це все одно не вирішить проблему нестачі води в Криму.
Інформацію щодо можливого захоплення Росією частини Північно-Кримського каналу надали розвідка та кримчани, які приїжджають в Україну з анексованого півострова. Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, повідомляє 24 канал.
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Навіщо Росії захоплювати Північно-Кримський канал
За словами Кривоноса, Росія спроможна захопити не тільки гідротехнічні споруди каналу, а й весь Північно-Кримський канал.
Вони спроможні захопити, в них сил і засобів достатньо. Вони ці питання неодноразово відпрацьовували, але не є проблема захопити повністю Північно-Кримський канал від Каховки до самого перекопу, до Каланчака,
– розповів Кривонос.
Проте заступник секретаря РНБО запевняє, що це не допоможе розв'язати проблему нестачі води в Криму. Потрібно провести великий обсяг робіт для відновлення нормального функціонування Північно-Кримського каналу. За словами Кривоноса, Росія наразі не проводить таких робіт.
Що буде, якщо Росія захопить Північно-Кримський канал
На думку Кривоноса, після робіт з відновлення каналу потрібен не один тиждень для наповнення його водою.
"Навіть, якщо росіяни захоплять, вода так швидко не піде. Для наповнення каналу потрібен не один тиждень. Це в разі, якщо все працює, все відпрацьовано і все ремонтується", – розповів Кривонос.
Що робила Росія для відновлення постачання води в Крим
Заступник секретаря РНБО розповів, що протягом 6 років Росія лише використовувала кримські ресурси й зовсім не думала про відновлення водопостачання в анексований Крим.
Вони думають тільки про свої військові бази. Використовують Крим, як свою велику військову базу, а життя корінних кримчан їх не цікавить,
– зазначив заступник секретаря РНБО.
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Коротко про проблему з водою в анексованому Криму
- До анексії Криму Росією Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.
- Проте після анексії півострова у 2014 році Україна припинила постачання води в Крим.
- Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел.
- Коли почалась спека, ситуація з водопостачанням на півострові дуже погіршилась. У Криму обміліли водосховища, зокрема Міжгірне та Білогірське.
- Кримська влада регулярно закликає жителів півострова економити воду. У Криму запровадили обмеження подачі води.