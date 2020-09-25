У Росії достатньо сил та засобів, щоб захопити гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу на Херсонщині. Проте це все одно не вирішить проблему нестачі води в Криму.

Інформацію щодо можливого захоплення Росією частини Північно-Кримського каналу надали розвідка та кримчани, які приїжджають в Україну з анексованого півострова. Про це в ефірі телеканалу "Дім" заявив заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос, повідомляє 24 канал.

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Навіщо Росії захоплювати Північно-Кримський канал

За словами Кривоноса, Росія спроможна захопити не тільки гідротехнічні споруди каналу, а й весь Північно-Кримський канал.

Вони спроможні захопити, в них сил і засобів достатньо. Вони ці питання неодноразово відпрацьовували, але не є проблема захопити повністю Північно-Кримський канал від Каховки до самого перекопу, до Каланчака,

– розповів Кривонос.

Проте заступник секретаря РНБО запевняє, що це не допоможе розв'язати проблему нестачі води в Криму. Потрібно провести великий обсяг робіт для відновлення нормального функціонування Північно-Кримського каналу. За словами Кривоноса, Росія наразі не проводить таких робіт.

Що буде, якщо Росія захопить Північно-Кримський канал

На думку Кривоноса, після робіт з відновлення каналу потрібен не один тиждень для наповнення його водою.

"Навіть, якщо росіяни захоплять, вода так швидко не піде. Для наповнення каналу потрібен не один тиждень. Це в разі, якщо все працює, все відпрацьовано і все ремонтується", – розповів Кривонос.

Що робила Росія для відновлення постачання води в Крим

Заступник секретаря РНБО розповів, що протягом 6 років Росія лише використовувала кримські ресурси й зовсім не думала про відновлення водопостачання в анексований Крим.

Вони думають тільки про свої військові бази. Використовують Крим, як свою велику військову базу, а життя корінних кримчан їх не цікавить,

– зазначив заступник секретаря РНБО.

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