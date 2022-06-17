Криворізька бригада відправила окупантів на "концерт Кобзона": промовисте відео

Українські військові ефектно знищують російських загарбників. Чергова група окупантів відправилася до пекла.

Постаралися бійці з 17 окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка. Росіяни засіли в лісосмузі, але українські військові швидко їх звідти "викурили".

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В окупантів горіло багато техніки

Українські військові знищили щонайменше кілька одиниць ворожої техніки. Увесь особовий склад невеликого угруповання також відправився, як жартують захисники, на концерт до Кобзона.

Мінусуємо росіян! Танкісти окремої танкової бригади професійно відправляють окупантів на концерт. Перемога за нами! Слава Україні! Слава ЗСУ! Тримаємо стрій, нищимо російських окупантів! – написали в оперативному командуванні "Схід".

Свою блискучу роботу військові записали на відео та поєднали з ефектною музикою. Ці окупанти більше не потурбують український народ!

З початку повномасштабного вторгнення, яке почалося 24 лютого, українські військові вже знищили 33150 російських окупантів. Лише за минулу добу підрозділам ЗСУ вдалося ліквідувати аж 200 окупантів. Такі дані наводить Генеральний штаб. Там уточнюють, що інформація про знищених загарбників приблизна, адже складно підрахувати точну кількість через високу інтенсивність боїв.

Найбільше втрат упродовж минулої доби російські загарбники зазнали на Бахмутському напрямку. Там вони продовжують атакувати позиції українських військових, однак постійно ці спроби зазнають невдачі через вдалі дії підрозділів ЗСУ.

Загальні втрати росіян

особового складу близько – 33 150 (+200 за минулу добу) окупантів ліквідовано;

танків – 1456 (+7) одиниць;

ББМ (бойових броньованих машин) – 3563 (+18) одиниць;

артилерійських систем – 734 (+5) одиниць;

РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) – 233 (+3) одиниць;

засобів ППО (протиповітряної оборони) – 97 (+0) одиниць;

літаків – 215 (+2) одиниць;

гелікоптерів – 180 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно–тактичного рівня (безпілотників) – 593 (+2),

крилаті ракети – 129 (+0),

кораблі /катери – 13 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2496 (+2) одиниць;

спеціальної техніки – 55 (+0).

Що зараз відбувається на фронті на всіх напрямках: дивіться відео