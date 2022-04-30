Криворізький район обстрілювали цілий тиждень: знову постраждали Мар’янське і Зеленодольська ОТГ

Очільник адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про ситуацію у місті та регіоні. Він додав, що цю територію контролюють ЗСУ.

Вілкул додав, що території Дніпропетровської області та Криворізького району немає російських окупантів, і лінія фронту проходить по території Херсонської області.

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Вілкул про обстріли ворога

Щодо ворожих обстрілів очільник військової адміністрації Кривого Рогу повідомив, що за тиждень не було жодного спокійного дня. Зокрема, вранці 30 квітня ворог знову обстріляв кілька населених пунктів:

Велику Костромку,

Мар'янське,

територію Зеленодольської міської територіальної громади.

На щастя, ніхто не постраждав. Вілкул додав, що всі підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та тероборони знаходяться на своїх позиціях та героїчно захищають і місто, і країну. Він наголосив, що всі державні структури виконують свої функції та забезпечують життєдіяльність громад. У Кривому Розі інфраструктура працює нормально.

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