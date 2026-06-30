У Криму почалися звільнення та затримки зарплат: жителі скаржаться на кризу

У тимчасово окупованому Криму місцеві почали жалітися на кризу. Росіян масово звільняють з роботи та не виплачують зарплати.

Про це повідомили в "Агентство".

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Що відомо про масові звільнення у Криму?

За словами місцевих жителів у Криму, роботодавці затримують зарплати, відправляють працівників у неоплачувані відпустки та скорочують персонал.

У виданні зазначили, що внаслідок ударів ЗСУ у Криму повністю зірвано туристичний сезон, через що багато підприємців зазнали значних фінансових втрат. Водночас окупаційна влада досі не оголосила конкретної підтримки.

Також у Криму 26 червня було оголошено режим надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Через початок кризи працівники на одній з АЗС навіть записали відеозвернення для російського диктатора Путіна та розповіли, що під загрозою опинилися робочі місця близько 2,5 тисячі співробітників.

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Також одна з жительок Криму повідомила, що через дефіцит бензину багато галузей фактично зупинилися, а роботодавці почали масово скорочувати персонал.

Водночас віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив про підготовку підтримки для туристичних підприємств Криму, однак конкретних заходів не назвав.

Крім того, окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що бізнес тимчасово не штрафуватимуть за порушення роботи системи "Чесний знак", якщо вони були спричинені відсутністю інтернету.

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Уночі 29 червня росіяни на окупованих територіях зазнали атаки дронів. Після цього там почалися перебої з електроенергією. Уночі з'являлися численні повідомлення про потужні вибухи у різних районах півострова. Гучно було у Севастополі, Бахчисараї, Керчі, Красноперекопську, Феодосії.

Паливна Криза у тимчасово окупованому Криму лише посилюється. Тепер росіяни, які приїхали та нині живуть на українському півострові, жаліються про проблеми зі світлом, а також кажуть про роботу генераторів.

У Криму з табору "Артек" станом на п'ятницю, 26 червня, окупанти вивезли уже всіх дітей. Їх направили додому або в дитячі оздоровчі табори Краснодарського краю.