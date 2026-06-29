З 17 червня в окупованому Криму заборонили вночі їздити на мопедах і мотоциклах. Офіційно – бо звук двигуна нібито плутають із дроном. Та гауляйтери проговорюються самі: мовляв, ворог вербує місцевих на нічні поїздки за гроші. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Отже, непокоїть не гучність моторів, а люди, що рухаються й співпрацюють поночі. Найпростіше пояснення суцільної нічної заборони "до особливого розпорядження" – не боротьба з дронами, а обкатування комендантської години; і вмикають її там, де ожило антиокупаційне підпілля. За тиждень до того тут згасили нічні поїзди, а цивільним заборонили заправлятися.

Це не побут "вічної російської" курортної землі – це побут прифронтової смуги під наглядом. І саме тут те, чого немає в стрічці: Україна повертає Криму ціну, від якої анексія обіцяла врятувати назавжди. Щоб це побачити, треба рахувати не пуски по мосту, а рахунок, що наростає під ним.

Не ізоляція, а переоцінка

Захід описує кампанію одним словом – "ізоляція". Це правда, але половина правди. Глибше – не про логістику, а про ціну. Одинадцять років і мільярди доларів Росія вклала рівно в те, щоб тримати Крим було дешево: міст за 3,7 мільярда доларів і статус найдотованішого регіону під контролем Москви, сухопутний коридор через Запоріжжя й Херсон. Уся ця конструкція перетворювала півострів на дешевий тил і плацдарм.

Сили оборони роблять зворотне: кампанія, яку в Києві прямо називають "ізоляцією Криму", вузол за вузлом ріже дешеві артерії. Важкі вантажі й пальне на міст не пускають іще з 2022-го – вони йшли поромом; тепер поромну переправу від 21 червня зупинено, частину суден спалено, решта в ремонті. Лишається хіба сухопутний коридор – під постійним вогнем. Це не спроба взяти територію. Це спроба зробити володіння нею дорогим.

Актив, що перестав платити за себе

Крим мав повертати вкладене двома дивідендами – цивільним і військовим. Цивільний – це курорт, з якого живе півострів. Цього літа його просто немає: близько 80% бронювань на червень скасовано, сезон провалений, і це публічно визнав навіть Володимир Путін.

Військовий дивіденд – плацдарм, із якого Росія перла на південь у 2022 році. Він теж тане: з півострова, який не можеш надійно постачати, великого наступу не запустиш. Обидва потоки сходять до нуля – а витрата на оборону й годування обложеного гарнізону росте.

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Актив, що мав приносити, почав з'їдати. Це і є той момент, коли імперію виснажує не втрата землі, а земля, що дорожчає швидше, ніж віддає.

Чому рахунок росте в рази

Точної ціни утримання Криму не знає ніхто – військову складову Кремль засекретив. Але напрям руху безсумнівний, і його підпише будь-який економіст. Дешевий поромний і залізничний завіз заміщується тепер чи не єдиним, що лишився, – траком довгою прифронтовою трасою під дронами, куди водії не їдуть без воєнної надбавки. Дорожчий завіз тягне вгору ціну всього – від пального до хліба.

Згори лягає реконструкція: вибиті ТЕЦ, підстанції й термінали треба відбудовувати, а матеріали на відбудову везти тим самим вузьким горлом – тобто платити двічі. А власний дохід півострова обнуляється разом із курортом.

Складіть усе – і сукупна вартість тримати Крим живим зростає щонайменше вдвічі, а за окремими статтями, як логістика й відновлення, – і вп'ятеро. Для масштабу: видатки бюджету Росії на 2026 рік – близько 438 мільярдів доларів, а прямі дотації Криму історично – лише 1 – 2,7 мільярда доларів, частка відсотка. Робота ЗСУ – перевести цю похибку округлення у відчутні відсотки бюджету й утримувати її там роками.

Розвилка, з якої немає доброго виходу

Тут і пастка. Перед Кремлем вибір із двох поганих варіантів. Платити помножену ціну – щоб Крим лишався вітриною "піднятої з колін" Росії. Або перестати платити і тоді вітрина гасне сама: блекаути, нормоване пальне, комендантські заборони, гарнізон замість відпочивальників. Показово, що всі ці обмеження оголошують місцеві гауляйтери, Аксьонов і Развожаєв, а не Москва: Кремль уже дистанціюється від проблеми, якої не може розв'язати. Хай там як, обидві дороги ведуть в один бік – трофей перестає бути трофеєм.

Будьмо чесні до кінця: навіть кілька відсотків бюджету – це сума, яку Кремль фізично потягне; на дотаціях Росія завтра не надірветься, а анклави живуть роками.

Росія вже має один дорогий і невіддаваний анклав, але Калінінград бодай не в облозі. Тому теза вужча, і саме тому міцніша: інверсія вже сталася. Крим уже не дає ні курорту, ні плацдарму – і це не прогноз, а факт цього літа.

Крим не обов'язково брати

І ось чому це важливо для нас. Захід рік повторює: Україні бракує сил відбити Крим. У цій рамці закид втрачає вагу. Переоцінка не потребує штурму: функція півострова вже перевернулася – з плацдарму, з якого летіли ракети на Одесу й Миколаїв, на тил, який Москва муситиме оборонять і годувати.

Крим не конче брати. Досить зробити так, щоб кожен місяць володіння ним коштував дорожче за перемогу, якою його колись проголосили. Трофей, за який доводиться доплачувати, – це вже не трофей. Це рахунок, який Кремль відкриватиме щоранку.