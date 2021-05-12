Криза та подорожчання: чим людству загрожує скорочення населення Китаю

У зв'язку з тим, що населення Китаю за останні десятиліття скорочується, це може становити небезпеку для всього світу, а не лише в межах країни. Зокрема, людству доведеться пристосуватися до нових умов.

Мовиться про ймовірне падіння виробництва та подорожчання товарів. Такі прогнози зробили експерти видання.

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Що кажуть фахівці

У компанії кажуть, що економіка надалі набиратиме обертів. Разом з тим, доходи населення можуть продовжувати зростати, але повільніше.

Уповільнення темпів зростання китайського населення не призведе до кризи в межах самого Китаю, але решті планети доведеться пристосуватися до ймовірного падіння виробництва та подорожчання товарів,

– пише Bloomberg.

Тож, за їхніми словами, Китай як джерело дешевої робочої сили, що зменшує вартість майже усіх речей та предметів побуту, може зникнути. Крім цього, країні не потрібно буде боятися за свою "комерційну життєздатність" лише тому, що її наздожене прогрес.

Економічна модель розвитку

"Це відносно поширена модель економічного розвитку", – кажуть фахівці.

Вони пояснили, що це працює за такою схемою:

рівень життя підвищується;

люди проводять більше часу в освітніх закладах;

пізніше одружуються;

витрати на життя зростають;

хочуть витратити більше грошей на власних дітей.

Тож, наслідки для решти планети можуть бути серйознішими. Рух світового економічного ринку помітно покладався на Китай протягом останніх кількох десятиліть, пишуть у виданні. Навіть якщо Пекін вживатиме заходів для скасування політики "однієї дитини", ймовірно, ситуація суттєво не зміниться.

Населення Китаю

Перепис населення в країні проводиться раз на 10 років. За його даними, у 2020 році в Китаї проживало 1,412 мільярда людей. Тоді ж вирахували, що середньорічне зростання населення було найповільніше, починаючи з 1953 року.

Населення працездатного віку впало до понад 63%.

Зараз понад половина громадян Китаю проживають у містах.

. Починаючи з 1980 року у Китаї діє жорстка демографічна політика: "одна родина – одна дитина". Однак є і винятки. Наприклад, жителям сільської місцевості дозволяється народити другу дитину, якщо першою є дівчинка.

Не виключено, що чисельність населення працездатного віку в Китаї може зменшитися за кілька років, але це не означає, що насувається криза. Деякі з найбагатших економік світу вже давно ведуть боротьбу із падінням населення.

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Інші прогнози

Згідно з розрахунками Bloomberg, Китай внесе більше ніж одну п'яту частину загального приросту світового ВВП до 2026 року. Це більше, ніж внесок США, Індії чи Японії

Падіння населення, ймовірно, означатиме і повільніше загальне зростання, навіть якщо частка валового внутрішнього продукту на душу населення буде продовжувати зростати.