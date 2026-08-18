Його доповідь на міждисциплінарному форумі різні медіа розтягнули на цитати. Про це пише Юрій Федоренко.

Прогнози російського економіста

Деякі речення, дійсно, смачні. Наприклад: "Ніхто не чекав, я нагадаю, і Лютневу революцію. Ленін писав у грудні 1916 року про те, що "ми не доживемо", але дожив уже за кілька місяців".

Економіст не говорить про конкретні терміни "революції" (навряд чи це можливо з наукової точки зору), а просто перелічує чинники, що наближають крах: "Втрати від ударів ЗСУ по нашій інфраструктурі – портовій, нафтогазовій, хімічних комплексах, логістиці – наростають. Посилення санкцій США наприкінці 2025 року призвело до того, що Індія та Китай почали скорочувати закупівлі російської нафти...".

Хто такий Андрій Клепач?

Що це за людина, яка поставила "економічний діагноз" путінському режиму? Перше, що треба сказати: Андрій Клепач аж ніяк не проукраїнський діяч. Він фігурує в різних санкційних списках як пособник режиму, має від цього режиму багато нагород, протягом тривалого часу обіймав посаду заступника міністра економіки.

У бекграунді 67-річного Клепача є цікава історія, датована 2008 роком, яка характеризує його як професіонала. Тоді Клепач готував прогноз наслідків економічної кризи в Росії і виписав його максимально чесно: підрахував падіння ВВП, девальвацію, скорочення бюджетних витрат тощо. Доповідь Клепача ніде не була опублікована, але сам прогноз (до речі, правдивий) викликав скандал у міністерстві. Мовляв, Клепач підставляє керівництво держави. Колеги Клепача пояснювали ситуацію так: "Йому треба було обрати одне з двох: або бути хорошим економістом, або хорошим чиновником. Він обрав перше".

Ймовірно, з того часу патерн його поведінки не змінився. Він просто зробив фаховий висновок, проаналізувавши основні сценарії розвитку подій з урахуванням ключових макропоказників.

Поки що Клепач відбувся достатньо легко: його тези розлетілися в п'ятницю, а станом на понеділок Клепача звільнили. Якою буде подальша доля економіста – невідомо. На відміну від долі російської економіки, де вже все зрозуміло.

Клепач не єдиний російський правдоруб

Треба сказати, що "демарш" головного спеціаліста "Внешторгбанку" – не поодиноке явище. Час від часу російські фінансисти в той чи інший спосіб намагаються донести до Кремля "сигнали тривоги". Крайній випадок: “Сбербанк” Росії спрогнозував відчутну девальвацію рубля в перспективі кількох місяців.

Фахові економісти на болотах нагадують людину зі шваброю, яка намагається достукатися до сусідів зверху, які затіяли пиятику. Чи почують їх нагорі? Ймовірність майже нульова. Війна стала для правлячого режиму способом існування.

Військово-економічна машина Росії не тільки не зупиняється, а й намагається набрати швидкості. Так, це шлях до невідворотної катастрофи, але кілька місяців у агресора ще точно є. Навіть коли настане економічний колапс і ця машина опиниться на повністю "сухому баку", вона ще зможе якийсь час рухатися за інерцією.

Увесь цей період українці повинні бути максимально згуртованими та готовими до нових викликів. Ми бачимо ціль і прямуємо до неї. Разом до перемоги. Слава Україні!