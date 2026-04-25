Все пішло не за планом: з’явилися ознаки, що Путін втрачає контроль над режимом
- Путін втрачає контроль над інформаційним простором Росії, що веде до системної кризи режиму.
- Внутрішні кланові конфлікти в Росії стають публічними, що свідчить про руйнування системи і можливість мирних переговорів з Україною.
Хаотичні висловлювання російських блогерів і пропагандистів – не спланована акція по підготовці суспільства до завершення війни, а симптоми системної кризи режиму. Путін поступово втрачає контроль над власним інформаційним простором і зупинити цей процес уже неможливо.
Фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов пояснив 24 Каналу, що у Росії залишається лише 2 шляхи ескалації, але обидва варіанти настільки ризиковані, що мир з Україною стає дедалі реальнішою перспективою.
Чому конфлікти між кланами в Росії стають публічними?
Росія поступово втрачає контроль над власними лідерами думок – у 2024 році це було ледь помітно, але у 2025 році стало дедалі очевиднішим. Інтерв’ю колаборанта Павла Губарєва російському журналісту Юрію Дудю та відверті заяви пропагандистів демонструють, що внутрішні конфлікти накопичуються і вириваються назовні.
На думку експерта, збройний конфлікт між Рамзаном Кадировим і Сулейманом Керімовим у Москві – це не просто випускання пари, а ознака того, що система руйнується. Також показовим є те, що відео блогерки Вікторії Боні про проблеми в країні завірусилося, хоча вона навіть не згадувала про війну.
Путінське оточення, можливо, і шукає шляхи до завершення війни, але сам Путін психологічно до цього не готовий,
– пояснив Богданов.
Тому в Кремлі намагаються на ходу придумати, як загасити внутрішню кризу, але ресурси для цього вичерпано. Головне питання тепер не в тому, чи впаде режим, а в тому, наскільки Україна буде готова тиснути та змусити Росію йти на реальні поступки в переговорах.
"У Путіна залишилося 2 варіанти ескалації – напад на країни Балтії або мобілізація. Але мобілізація зараз настільки непередбачувана і ризикована для режиму, що мир з Україною – хоча і небажаний для Путіна – стає реальнішою перспективою, ніж нова хвиля. Якщо він не хоче втратити владу – може бути змушений піти на поступки", – сказав Богданов.
Зверніть увагу! Колишній співробітник СБУ Іван Ступак сказав, що у Росії рівень безробіття в економіці опустився до 2%. Через такий аномально низький рівень російські економісти почали бити на сполох. Зокрема, публічно про проблему заявила голова Центробанку Ельвіра Набіулліна.
Що ще відомо про ситуацію в Росії?
- Росія зіштовхнулася зі значним бюджетним дефіцитом, який може сягнути 5 трильйонів рублів, що ускладнить фінансування соціальних виплат, зокрема пенсій.
- Економічні труднощі вже призвели до скорочення персоналу та зменшення тривалості робочого тижня. Водночас представники бізнесу почали відкрито говорити про суттєві витрати держави на війну проти України – тему, яка раніше залишалася фактично табуйованою.
- В Росії ввели 20% податок на надприбутки бізнесу, що може свідчити про серйозні проблеми з державним бюджетом.