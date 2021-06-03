Криза тривала недовго: Німеччина та Росія відновили авіасполучення

Росія видала на червень авіакомпанії з Німеччини Lufthansa усі необхідні дозволи на виконання польотів на свою територію. У відповідь Берлін також зняв заборону для російських авіакомпаній приземлятися у Німеччині.

Про це стало відомо пізно ввечері 2 червня. Як розповіла журналістам речниця Lufthansa, "розбіжності" вдалося оперативно залагодити.

Раніше цього ж дня стало відомо, що Німеччина припиняє приймати авіарейси з Росії

Росія та Німеччина залагодили авіакризу

У серед, 2 червня, стало відомо, що бойкот Росією рейсів німецьких авіакомпаній на її території офіційному Берліну дуже не сподобався. Там вирішили відреагувати аналогічно – тимчасово заборонити авіарейси з Росії.

Однак криза тривала недовго.

У російських авіакомпаніях "Аерофлот" і S7 повідомили, що німецькі органи влади надали їм дозволі на виконання польотів. В Lufthansa ж наголосили, що раніше Росія видала німецьким авіакомпаніям дозволи на весь червень.

Після розбіжностей та скасованих рейсів між Німеччиною та Росією Lufthansa зможе знову приземлятися у Москві та Санкт-Петербурзі. Отримано дозволи на весь червень,

– сказала журналістам речниця компанії.

З чого почалися авіаційні негаразди між Європою і Росією

23 травня влада Білорусі примусово посадила літак Ryanair, який летів з Афін у Вільнюс (з борту зняли опозиційного журналіста Романа Протасевича і його подругу Софію Сапегу).

Європа у відповідь вирішила заборонити польоти у повітряному просторі ЄС для білоруських авіакомпаній, а також закликала авіаційних перевізників із ЄС уникати польотів над Білоруссю.

Облітати Білорусь вирішив і німецький флагманський авіаперевізник, найбільший авіаконцерн Європи Lufthansa. Аж раптом Росія не видала дозвіл на польоти Lufthansa на свою територію на червень.

До слова, з Німеччини В Україну розпочне літати новий лоукостер: відомо про перший рейс