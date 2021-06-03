Криза тривала недовго: Німеччина та Росія відновили авіасполучення

Росія видала на червень авіакомпанії з Німеччини Lufthansa усі необхідні дозволи на виконання польотів на свою територію. У відповідь Берлін також зняв заборону для російських авіакомпаній приземлятися у Німеччині.
Про це стало відомо пізно ввечері 2 червня. Як розповіла журналістам речниця Lufthansa, "розбіжності" вдалося оперативно залагодити.
Раніше цього ж дня стало відомо, що Німеччина припиняє приймати авіарейси з Росії
Росія та Німеччина залагодили авіакризу
У серед, 2 червня, стало відомо, що бойкот Росією рейсів німецьких авіакомпаній на її території офіційному Берліну дуже не сподобався. Там вирішили відреагувати аналогічно – тимчасово заборонити авіарейси з Росії.
Однак криза тривала недовго.
У російських авіакомпаніях "Аерофлот" і S7 повідомили, що німецькі органи влади надали їм дозволі на виконання польотів. В Lufthansa ж наголосили, що раніше Росія видала німецьким авіакомпаніям дозволи на весь червень.
Після розбіжностей та скасованих рейсів між Німеччиною та Росією Lufthansa зможе знову приземлятися у Москві та Санкт-Петербурзі. Отримано дозволи на весь червень,
– сказала журналістам речниця компанії.
З чого почалися авіаційні негаразди між Європою і Росією
- 23 травня влада Білорусі примусово посадила літак Ryanair, який летів з Афін у Вільнюс (з борту зняли опозиційного журналіста Романа Протасевича і його подругу Софію Сапегу).
- Європа у відповідь вирішила заборонити польоти у повітряному просторі ЄС для білоруських авіакомпаній, а також закликала авіаційних перевізників із ЄС уникати польотів над Білоруссю.
- Облітати Білорусь вирішив і німецький флагманський авіаперевізник, найбільший авіаконцерн Європи Lufthansa. Аж раптом Росія не видала дозвіл на польоти Lufthansa на свою територію на червень.
До слова, з Німеччини В Україну розпочне літати новий лоукостер: відомо про перший рейс